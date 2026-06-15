Die beiden Fachleute Manuela Egger und Andreas Tschurtschenthaler ordnen die aktuellen Urlaubstrends ein.<BR \/><BR \/>Im Urlaub sucht der Mensch vielfach wohl gerade das, was im Arbeitsleben zu kurz kommt. Mit dieser simplen Formel lassen sich aktuelle Reisetrends erklären. Vor allem stressgeplagte Stadtmenschen suchen in den Ferien immer häufiger Ruhe und unverfälschte Naturerlebnisse. <BR \/><BR \/>„Immer gefragter wird das sinnliche Naturerlebnis, denn gerade das wirkt auf viele Menschen beglückend und sinnerfüllend“, weiß Manuela Egger von der kleinen Agentur Vierblattklee in Lana. Hoch im Kurs stehen relativ einfache Vorhaben: Nachts den klaren Sternenhimmel betrachten, barfuß über eine Wiese laufen, die Arbeitsabläufe auf dem Bauernhof kennenlernen. „Hofführungen werden verstärkt nachgefragt, mittlerweile haben dies auch viele bäuerliche Betriebe erkannt“, sagt Egger. Das volle Eintauchen in das Leben eines Bauern kann von Stallführungen über Ausflüge zur Alm bis hin zum gemeinsamen Kochen viele Aktivitäten umfassen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323945_image" \/><\/div>\r\nAls weiteren Schwerpunkt in vielen Urlaubsplanungen nennt sie die Beschäftigung mit sich selbst. Im Alltag dominieren oftmals Termindruck und Reizüberflutung, weshalb man oft die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. „Somit möchte man mit Meditation, Yoga oder bewusster Langsamkeit die Aufmerksamkeit zur eigenen Mitte lenken“, sagt die Reiseexpertin, die zu dem Thema einen Blogbeitrag verfasst hat. Wie sich das anfühlt, habe sie selbst in einem Schweigeurlaub in Indonesien erprobt. Vier Tage lang kein Wort zu sprechen, hat sie als große Herausforderung empfunden, da im Kopf immerzu Gedanken kreisen. Sobald sich „das System Mensch“ aber mit der neuen Situation vertraut gemacht hat, merke man, wie dringend benötigte Energie den Körper flutet.<BR \/><BR \/><b>Körperliches und seelisches Wohlbefinden in Einklang bringen<\/b><BR \/><BR \/>Auch Andreas Tschurtschenthaler, Leiter des PR-Bereiches beim Dienstleister IDM Südtirol, kann derartige Urlaubstrends bekräftigen. Grundsätzlich gebe es eine große Nachfrage nach sinnstiftenden Aktivitäten. Die Gäste trachten danach, körperliches und seelisches Wohlbefinden in Einklang zu bringen. Oftmals kommen hierbei typische Südtiroler Produkte ins Spiel, so etwa in Form von Kursen über Wein- und Kräuteranbau. <BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323948_image" \/><\/div>\r\n„Workshops und Kurse spielen bei der Urlaubsplanung eine beachtliche Rolle, die Angebote erstrecken sich von Wein- und Olivenölverkostungen über Brotbackkurse bis hin zu Fahrradcoachings“, zeigt Tschurtschenthaler auf. Dazu hat er eine bemerkenswerte Zahl parat, denn eine kurze Recherche fördert für den Zeitraum zwischen Juni und August ganze 231 Treffer zutage. Es handelt sich um Kurse aller Art, die von Tourismusvereinen, Hotels und sonstigen Beherbergungsbetrieben angeboten werden. <BR \/><BR \/><b>Natur und Bewegung weiterhin Hauptmotive der Südtiroler Gäste<\/b><BR \/><BR \/>Auf diese Weise suche der Gast verstärkt den Kontakt zu Einheimischen, denn gerade das verspreche ein authentisches Urlaubserlebnis. „Der Trend hat sich vom Sehen hin zum Erleben verschoben“, fasst der Fachmann zusammen. Jedes Land berge seine eigenen Reize und Besonderheiten, Südtirols Trumpf sei ganz klar das Naturerlebnis. „Natur und Bewegung sind die Hauptmotive der Südtiroler Gäste“, weiß Tschurtschenthaler. Vielfach zeige sich, dass die einfachen Dinge den größten Zuspruch bekommen – wohl ein logisches Grundbedürfnis in einer zunehmend komplizierten Welt. Somit ist die Suche nach einer unbeschwerten Einfachheit derzeit wohl der stärkste Trend überhaupt.