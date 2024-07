Stark vom Aussterben bedrohter Schmutzgeier in Italien gesichtet

Schmutzgeier steht auf der roten Liste der Gefährdeten Arten

Der Vogel landete an einer Futterstelle. Experten des Verbands „Pavees Coop“, die das Projektgelände zum Schutz der Geier verwalten, konnten ihn fotografieren und feststellen, dass es sich um einen Vogel aus Spanien handelt.Laut Fulvio Genero, dem wissenschaftlichen Leiter des Reservats, gibt es heute weniger als 3000 Paare von Schmutzgeiern, von denen sich mehr als die Hälfte in Spanien befindet. In Italien hingegen leben nur noch etwa 10 Paare, größtenteils auf Sizilien.Den Experten zufolge ist der Schmutzgeier durch Umweltveränderungen, Nahrungsmangel, Windräder und Hochspannungsleitungen sowie durch Wilderei und die zunehmende Gefährdung in seinem Winterquartier in Afrika bedroht. „Wiedergefundene oder in Gefangenschaft geborene Vögel werden in Bulgarien, Sizilien und auf der italienischen Halbinsel freigelassen“, erklärte Genero.Das Cornino-Reservat liegt in einem Gebiet, das für die Erhaltung der Geier in Europa immer wichtiger wird: Es dient als Bezugspunkt für die Wanderung der Raubvögel von den Alpen zum Balkan sowie von Spanien und Frankreich. Die Art steht auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark gefährdet.