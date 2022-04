Stark: Wie ein Visionär die Schlanderser Kaserne mit neuem Leben füllte Stark: Wie ein Visionär die Schlanderser Kaserne mit neuem Leben füllte

Das brachliegende Kasernenareal in Schlanders sollte abgerissen werden, um neuen Gebäuden zu weichen. Doch Hannes Götsch unterbreitete dem Bürgermeister Dietmar Pinggera vor 7 Jahren ein besonderes Nutzungskonzept. Heute staunt man inner- und außerhalb der Landesgrenzen über das pulsierende Leben in den alten Gemäuern. + Von Alex Zingerle