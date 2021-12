Starke Abnahme der Vulkantätigkeit auf La Palma

Zudem seien kaum noch Erschütterungen im Erdinnern registriert worden. Nur der Ausstoß von Schwefeldioxid sei weiterhin hoch. Der am Dienstag zeitweise unterbrochene Flugverkehr wurde am Nachmittag wieder aufgenommen.Experten rieten angesichts aufkeimender Hoffnung auf ein Ende des seit mehr als drei Monaten andauernden Vulkanausbruchs weiterhin zur Vorsicht. Der Vulkanologe Rubén López betonte, die geringe Aktivität bedeute nicht unbedingt, dass der Vulkan kurz vor dem Ende stehe.Solche Ruhephasen habe es schon wiederholt gegeben, wenn auch nicht so lang wie diese, sagte er RTVE. Noch am Montag hatte es bis in die Abendstunden heftige Explosionen gegeben und es waren große Gas- und Lavamengen ausgestoßen worden.Seit dem Beginn des Ausbruchs am 19. September hat die mehr als 1000 Grad heiße Lava fast 2900 Wohnhäuser und andere Bauten zerstört. Knapp 1200 Hektar wurden mit einer meterdicken Lavaschicht bedeckt. Das entspricht fast 1700 Fußballfeldern. Mehr als 7000 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, die Schäden werden auf mehr als 900 Millionen Euro geschätzt. Vor der Küste entstanden durch erkaltete Lava 2 neue Landzungen mit einer Größe von zusammen etwa 50 Hektar.

apa