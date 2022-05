Starke Gewitter sorgen für Feuerwehr-Einsätze

Starke Regenfälle und starker Wind haben sowohl im Ahrntal als auch im Wipptal am Montagabend zu Feuerwehreinsätzen geführt. Auch kleinere Überschwemmungen hat es gegeben.Bei Gossensaß ist ein Bach über die Ufer getreten. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Schaden in Grenzen zu halten.Auch heute soll wieder mit Gewittern zu rechnen sein, heißt es vom Landeswetter-Meteorologe Dieter Peterlin. Diese sollen etwas Abkühlung bringen.Bozen hat heuer schon zum zweiten Mal eine Tropennacht hinter sich – die Temperatur ist in der Nacht also nicht unter 20 Grad gesunken.