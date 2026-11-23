IDM Südtirol wurde vor einem Jahrzehnt mit dem Ziel gegründet, zentrale Kompetenzen und wichtige Aufgaben für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Südtirol unter einem Dach zu bündeln, um dessen Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, heißt es in einer Aussendung der IDM.<BR \/><BR \/>„In diesen zehn Jahren hat sich nicht nur IDM weiterentwickelt. Auch die Welt und damit die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft haben sich maßgeblich verändert. Neue Herausforderungen, aber auch neue Chancen haben sich aufgetan. Diese zu erkennen und starke Impulse zu setzen, wie sie genutzt werden können, ist ein wesentlicher Verdienst von IDM“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher.<BR \/><BR \/>„Durch ihre Arbeit über alle Sektoren hinweg hat IDM gemeinsam mit allen Partnern dazu beigetragen, den Wirtschaftsstandort Südtirol und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Ein wichtiger Beitrag, denn Südtirol braucht eine starke Wirtschaft als Grundlage für Wohlstand und hohe Lebensqualität“, erklärt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.<h3>\r\nZehn Jahre IDM stehen auch für zehn Jahre gemeinsames Gestalten. <\/h3>Wie wichtig die enge Zusammenarbeit aller Kräfte in den vergangenen zehn Jahren war, betont IDM-Präsident Hansi Pichler: „Zehn Jahre IDM stehen auch für zehn Jahre gemeinsames Gestalten. Viele Projekte und Entwicklungen der vergangenen Jahre konnten entstehen, weil unterschiedliche Kompetenzen, Perspektiven und Kräfte zusammengeführt wurden. Dieses Miteinander, das wir auch in den kommenden Jahren weiterführen werden, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig und erfolgreich weiterzuentwickeln.“<BR \/><BR \/>Dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im Zentrum der Tätigkeit von IDM steht, lässt sich an den Programmen der letzten Jahre ablesen. Ein zentrales Ergebnis ist die Weiterentwicklung der Marke Südtirol von einer Destinations- zu einer Regionenmarke. Sie positioniert Südtirol heute umfassend als Innovationsstandort, Herkunftsland, Arbeitgeberland und Tourismusdestination und trägt somit stark dazu bei, dass das Land international mit all seinen Kompetenzen wahrgenommen wird.<BR \/><BR \/>Deutliche Fortschritte wurden auch bei der Internationalisierung erzielt. Zwischen 2019 und 2025 stiegen Südtirols Exporte um 52 Prozent. Mit gezielten Programmen unterstützt IDM Unternehmen beim Eintritt in neue Märkte und beim Ausbau ihrer Position in etablierten Absatzgebieten. Dazu gehören lokale Netzwerke, B2B-Matchmaking, digitale Vertriebskanäle und die Begleitung auf internationalen Messen. Insgesamt wurden von 2020 bis 2026 1.627 Aussteller bei 133 Messen in zwölf Ländern betreut.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig setzte IDM verstärkt auf die Entwicklung wichtiger Wirtschaftssektoren. Von 2020 bis 2026 wurden gemeinsam mit über 5.500 Unternehmen rund 6.500 Projekte umgesetzt, vom Tourismus und der Agrarwirtschaft bis zu Holz, Bau, Food und Gesundheit. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind dabei zu Querschnittsthemen geworden. Das Nachhaltigkeitslabel Südtirol schafft verbindliche Standards für Destinationen und Betriebe, regionale Kreisläufe und Ansätze in der Kreislaufwirtschaft lenken den Blick auf Ressourcenschonung, während IDM bei der digitalen Transformation Unternehmen dabei unterstützt, Abläufe effizienter zu gestalten, digitale Kundenerlebnisse auszubauen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.<h3>\r\nBreit Wertschöpfung, bessere Verteilung der Gästeströme und eine nachhaltige Mobilität<\/h3>Im Tourismus stehen eine breite Wertschöpfung, längere Aufenthalte, eine bessere Verteilung der Gästeströme und eine nachhaltige Mobilität im Mittelpunkt. Maßnahmen wie der Südtirol Guest Pass, Bahnkooperationen, KI-gestützte Besucherlenkung und die Weiterentwicklung Südtirols als Raddestination verbinden touristische Entwicklung mit den Bedürfnissen des Lebensraums. Bei den Agrarprodukten stärken spezifische Strategien für Apfel, Speck, Wein, Milchprodukte und Produkte mit Qualitätszeichen die Herkunft, Qualität und internationale Sichtbarkeit.<BR \/><BR \/>„Unsere Stärke liegt darin, Kompetenzen zusammenzubringen, Synergien zu erzeugen und Unternehmen über einzelne Maßnahmen hinaus durchgängig zu begleiten“, sagt IDM-CEO Erwin Hinteregger. „Wir verbinden Marke, Unternehmens- und Sektorenentwicklung und Marktzugang für Südtirol Unternehmen. So schaffen wir konkrete Entwicklungschancen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Südtiroler Unternehmen langfristig.“<BR \/><BR \/>Das zehnjährige Bestehen begeht IDM mit drei „IDM Salons“ an besonderen Unternehmensstandorten. Gemeinsam mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft richtet IDM bei diesen Events den Blick nach vorn und diskutiert die Frage, wie viel Zukunft in Südtirol steckt. Die Veranstaltungen verbinden die Erfahrungen aus zehn Jahren Standortarbeit mit internationalen Perspektiven und neuen Impulsen für die kommenden Jahre.