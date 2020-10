Starker Anstieg der Corona-Zahlen in Italien: 3678 Neuinfizierte

3678 neue Fälle bei einer Rekordzahl von 125.000 Abstrichen wurden in 24 Stunden registriert, das sind über tausend mehr als am Vortag. Außerdem wurden 31 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, am Dienstag waren es 28. Die Zahl der Toten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 36.061.Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte auf 62.576, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg auf 3782, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. Auf Intensivstationen liegen 337 Patienten, am Vortag waren es 319.Die Regierung will zudem die Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht verschärfen. Hinzu sollen die Sicherheitskräfte darauf achten, dass es zu keinen Menschenansammlungen kommt.Auch in Südtirol wurden am Mittwoch zahlreiche Neuinfektionen gemeldet. So wurden 55 Personen erstmals positiv auf das Virus getestet. Den Überblick über die Corona-Situation in Südtirol gibt es hier.

stol/apa