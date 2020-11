Starker Anstieg der Todesopfer in Italien

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg auf 590.110. In Quarantäne befanden sich 558.506 Personen. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 27.636 auf 28.633, teilte die Behörde mit. Auf den Intensivstationen lagen 2971 Patienten. Ärzte- und Krankenpflegerverbände warnten angesichts zunehmender Neuinfektionen vor einem Kollaps des Gesundheitswesens. Sie riefen die Regierung auf, statt „Teil-Lockdowns“ auf regionaler Basis eine Italienweite Ausgangssperre wie jene im vergangenen März und April zu verhängen. Nur so könne man die Infektionszahlen drücken und eine Auslastung der Krankenhäuser vermeiden.

apa