Starker Wind: Großer Ast bricht ab – Zeder in Leiferer Wohngebiet gefällt

Eine große Zeder in einem Leiferer Wohngebiet konnte den starken Windböen am Samstag nicht standhalten: Die Freiwillige Feuerwehr musste anrücken und den Baum beseitigen, der nahe an den Häusern stand.