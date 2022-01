Starkes Erdbeben erschüttert Nordwesten Chinas

Wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden trotz der starken Erschütterungen zunächst keine Opfer in der nur wenig besiedelten Region gemeldet. Das Staatsfernsehen meldete 4 Verletzte.Auch sollen mehrere Gebäude beschädigt worden sein. Das Zentrum des Bebens lag demnach im Kreis Menyuan, der zur Provinz Qinghai gehört. Rettungskräfte wurden in das Gebiet geschickt.Mehrere Bahnverbindungen in Qinghai wurden vorübergehend gestoppt.

apa/dpa