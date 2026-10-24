Über mögliche Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA teilte auf der Plattform X wenig später mit, es bestehe keine Gefahr für einen Tsunami.<BR \/><BR \/>Die nördlich von Neuseeland und nordöstlich von Australien gelegene Inselgruppe Vanuatu liegt in einer seismisch sehr aktiven Zone. Es kann dort zu vulkanischen Aktivitäten, Erd- und Seebeben sowie Tsunamis kommen.<BR \/><BR \/>Dies ist eine Serie langer Meereswellen, die unter anderem durch ein Erdbeben ausgelöst werden können. An der Küste können die Wellen dann sehr hoch werden und weit ins Landesinnere vordringen.