Starkes Erdbeben in Kalabrien

Ein Erdbeben der Stärke 4,3 hat sich am Donnerstag in Kalabrien in Süditalien ereignet. Ersten Angaben des Erdbebendienstes INGV zufolge wurden die Erdstöße in einer Tiefe von 10 Kilometern zwischen den Städten Vibo und Lamezia gemessen.