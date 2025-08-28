<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/es-herrscht-warnstufe-orange-murgaenge-drohen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, gilt im Wipptal, Eisacktal und Unterland aufgrund des erhöhten Gefährdungspotenzials für Massenbewegungen und Murenabgänge Warnstufe Orange. Landesweit hingegen ist wegen starker Gewitter und Hochwassergefahr Warnstufe Gelb ausgerufen.<BR \/><BR \/> So musste die Freiwillige Feuerwehr Brixen am Donnerstagabend gleich zwei Mal innerhalb weniger Stunden zum örtlichen Zugbahnhof ausrücken: Dort war es nämlich zu Wassereinbrüchen im Aufzugsschacht gekommen war. Über den Schacht gelangte das Wasser auch in die Unterführung des Bahnhofs zu den Zuggleisen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206018_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrmänner pumpten das Wasser ab und verständigten die italienische Bahngesellschaft RFI, die die Situation vor Ort begutachten soll. Der Aufzug des Zugbahnhofs wurde vom Netz genommen und ist derzeit nicht in Betrieb.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206021_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch in ein Wohngebäude in der Brixner Altstadt drang Wasser ein: Durch das Unwetter war der Abflusskanal verstopft worden, wodurch über den Aufzugschacht Wasser bis in den Wohnraum gelangt war. Die Feuerwehr befreite die Räumlichkeiten vom Wasser.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206024_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch in Lajen mussten die Wehrmänner aufgrund des Unwetters ausrücken: Oberhalb des Fernheizwerks hatten Anrainer Geräusche von abgehendem Geröll wahrgenommen und die Einsatzkräfte alarmiert. Wie sich herausstellte, wurde glücklicherweise weder das Netz beschädigt, noch die Straßen in dem Gebiet von dem Geröll getroffen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206027_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Terlan wurde zu einem Einsatz wegen abgebrochener Äste und umgestürzter Bäume alarmiert. Darüber hinaus wurden die Einsatzkräfte im ganzen Land zu weiteren Straßenreinigungen, Überschwemmungen und unwetterbedingten Einsätzen gerufen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>