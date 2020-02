Starksturm frischt Südtirol auf

Am Dienstagmorgen regnet es in ganz Südtirol, danach beschränken sich die Niederschläge meist auf den Norden Südtirols. Es kühlt ab, aus Regen wird Schneefall.





Guten Morgen. Die Kaltfront liegt nun quer über Südtirol und zieht weiter Richtung Südosten übers Land. Deshalb regnet es jetzt am Morgen in ganz Südtirol, danach beschränken sich die Niederschläge meist auf den Norden Südtirols. Es kühlt ab, aus den Regen wird Schneefall. pic.twitter.com/Je4vahDLVw — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 4, 2020

Schon am Montag erreichten die Windgeschwindigkeiten Extremwerte, Im Vinschgau gab es Orkanböen mit 164 Kilometer pro Stunde auf der Elferspitze in 2900 Meter Höhe.Auch am Dienstag gibt es ähnlich starke Wind auf den Bergen, auch in den Tälern frischt der Wind auf, die Temperaturen sinken. Nur im Unterland bleibt es mild.Mit EInschränkungen in den Skigebieten muss gerechnet werden.

