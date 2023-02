Starkwind: Morgen gilt Warnstufe Orange

Vinschgau: Windgeschwindigkeit bis zu 60 km/h

Details zur aktuellen Lawinensituation: Skifahren im freien Gelände vermeiden

Schneefälle und vor allem Starkwind mit dem Höhepunkt morgen mit Spitzen um die 100 Stundenkilometer in der Höhe und 50 bis 70 Stundenkilometern in einigen Tälern, Windverfrachtungen im Gebirge und Lawinen, die bereits abgegangen sind und weiter abgehen können: Diese Situation führt morgen (4. Februar) in weiten Teilen des Landes zu einem mäßigen Gefahrenpotential für Starkwind mit der Warnstufe Orange, fasst der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer die Bewertungskonferenz zusammen. Da diese Stufe bedeutet, dass Schäden möglich sind und auch Gefahr für die Bevölkerung besteht, sind die Einsatzkräfte einsatzbereit, Berufsfeuerwehr wie Landesstraßendienst.Bereits in den vergangenen Tagen war in Südtirol eine starke Nordströmung zu verzeichnen, berichtete Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung bei der Bewertungskonferenz. Mit Schwerpunkt im Nordosten Südtirols ist rund ums Ahrntal ein halber Meter Schnee gefallen. Heute haben sich die Niederschläge beruhigt, die Nordströmung bleibt weiterhin stark, im Vinschgau wurden schon Windgeschwindigkeiten von 60 Stundenkilometern verzeichnet. In der Nacht auf morgen sind weitere Schneefälle zu erwarten, bei einer Schneefallgrenze zwischen 1000 bis 1300 Höhenmeter im Alpenhauptkamm, je weiter in Richtung Süden, desto weniger.Der Wind legt weiter zu, sowohl auf den Bergen als auch in den Tälern, auf den Bergen sind Böen mit teilweise über 100 Kilometern pro Stunde zu erwarten, auch im Tal zwischen 50 und 70 Stundenkilometer und auch darüber. Am Sonntag bleibt die Nordströmung bestehen, ist aber nicht mehr so stark.Die Kombination aus Neuschnee, stürmischem Wind und einer schwachen Altschneedecke führt zu einer heiklen Lawinensituation, sagt Sarah Graf vom Lawinenwarndienst. Vor allem im Nordosten können Lawinen auf exponierten Stellen nicht ausgeschlossen werden, mit Neuschnee und Sturm wird sich die Situation verschärfen. In tiefen und mittleren Lagen können Gleitschneelawinen für vereinzelte Straßenabschnitte zu Problemen führen.Bis jetzt war die Lawinenaktivität gering und beschränkte sich meist auf hochalpines Gelände, spontane Lawinen und Fernauslösungen sind möglich, vor allem in den neuschneereichen Gebieten. „Aufgrund der heiklen Lawinensituation werden Freizeitsportler aufgefordert, das Skifahren im freien Gelände möglichst zu vermeiden“, unterstreicht der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger.