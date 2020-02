Starkwind: Zivilschutzstatus „Aufmerksamkeit“ bleibt

Bei der Sitzung der Bewertungsgruppe im Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz wurde am Dienstagmittag beschlossen, den am Montag wegen des stürmischen Nordwindes ausgerufenen Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit (Alfa) am Dienstag und Mittwoch beizubehalten.