Statistik: Armutsrisiko für Paare mit Kindern deutlich gewachsen

Dies geht aus dem Bericht „Lebensbedingungen und Haushaltseinkommen“ des Statistikinstituts Istat hervor, in dem erklärt wird, dass das Risiko von Armut oder sozialer Ausgrenzung für die anderen Familientypen abnehme.Im Jahr 2021 ist das Armutsrisiko bei Personen, die in Haushalten mit mindestens 5 Mitgliedern leben, mit 38,1 Prozent weiterhin am höchsten, gegenüber 36,2 Prozent im Jahr 2020.Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen in Italien lag im Jahr 2020, dem Jahr der Pandemie, bei 32.812 Euro, wobei Unterstützungsmaßnahmen (Bürgergeld und andere außerordentliche Maßnahmen) den Rückgang begrenzt haben (nominal minus 0,9 Prozent, real minus 0,8 Prozent).Das Statistikinstitut Istat weist darauf hin, dass der Gesamtverlust im Vergleich zu 2007 bei den Haushaltseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit (real minus 25,3 Prozent) deutlich größer ist als bei den Arbeitnehmereinkommen (minus 12,6 Prozent), während bei den Kapitaleinkommen ein Verlust von 15,6 Prozent zu verzeichnen ist. Das Nettoeinkommen aus Pensionen und öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen ist seit 2007 um 10 Prozent gestiegen.