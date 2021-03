Statistik des Grauens: Alle Frauenmorde in Italien auf einen Blick

Im Jahr 2020 wurden 115 Frauen in Italien ermordet, 3 Opfer dieser Femizide waren Südtirolerinnen. Im noch jungen 2021 starben im Stiefelstaat bereits 10 Frauen durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners.Wir werden Euch nie vergessen!Am 9. März jährt sich zum ersten Mal der Todestag von Barbara Rauch, die vor einem Jahr in ihrem Lokal in Eppan mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Ihr zum Gedenken und als Zeichen gegen Gewalt an Frauen wird eine Mahnwache organisiert. Der erste Weltfrauentag fand am 19. März 1911 statt, seit 1921 wird er am 8. März begangen. Jetzt, 100 Jahre später, hat der Internationale Tag der Frau eine besondere Bedeutung, nicht nur wegen der vielen Jahre, die Frauen immer noch auf eine gleichberechtigtere Welt warten, sondern auch wegen der Corona-Pandemie, die besonders von Frauen viele Opfer verlangt und eine Rolle rückwärts in Sachen Frauenrechte bewirkt hat. Die Südtiroler Frauen rufen zum Handeln auf.

