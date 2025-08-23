<BR \/><BR \/>Die Carabinieri kontrollierten kürzlich einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Turiner Straße in Bozen. Der Mann soll versucht haben, die Flucht zu ergreifen, als er die Beamten sah, heißt es in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Bei der Personendurchsuchung entdeckten die Ermittler mehrere Dosen Kokain sowie 600 Euro Bargeld. Gegen den Mann lag darüber hinaus eine Ausweisungsverordnung vor, die bereits vor einem Jahr erlassen worden war. Er wurde angezeigt. <BR \/><BR \/>Am selben Tag wurden die Beamten zu einem Linienbus gerufen, der von einer 25-jährigen Einheimischen an der Weiterfahrt gehindert worden sein soll. <BR \/><BR \/>Die Frau soll unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben und Fahrgäste und Beamte verbal angegriffen haben. Die Ordnungshüter konnten die Frau beruhigen, sie aus dem Bus aussteigen lassen und anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus bringen. Sie wurde wegen Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes, Bedrohung, Gewalt und Widerstand gegen Amtspersonen angezeigt. <BR \/><BR \/>Eine weitere Frau wurde ins Trienter Gefängnis gebracht, nachdem sie das Bozner Gemeindegebiet aufgesucht und damit ein Aufenthaltsverbot missachtet hatte. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri konnten sie fassen, nachdem sie die Rechnung in einer Bar der Landeshauptstadt nicht beglichen und der Betreiber den Notruf abgesetzt hatte. <BR \/><BR \/>Der Frau waren mehrere Auflagen auferlegt worden, die sie missachtet hatten, weshalb das Gericht bereits vor einiger Zeit einen Haftbefehl gegen die Verdächtige erlassen hatte. <BR \/><BR \/>Schließlich zeigten die Carabinieri einen ausländischen Mann (43) an, der am Waltherplatz ein Messer mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimeter bei sich getragen haben soll.