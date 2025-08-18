Nachdem am gestrigen Sonntag der Rückreiseverkehr des langen Ferragosto-Wochenendes Südtirols Autofahrern allerhand Geduld abverlangt hat, scheint ein Ende der Verzögerungen vorerst nicht in Sicht.<h3>\r\nStau auf A22<\/h3>Auf der Südspur der Brennerautobahn müssen Autofahrer zwischen Klausen und San Michele mit rund 75 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen, wie die Verkehrsseite <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it <\/a>berichtet. Weiter Richtung Süden, zwischen San Michele und Rovereto Nord, verlängert sich die Fahrtzeit um etwa 30 Minuten. Ebenso auf der A22-Nordspur zwischen Verona Nord und Ala\/Avio <h3>\r\nEs stockt auch auf der Pustertaler Staatsstraße<\/h3>Auch auf der Pustertaler Staatsstraße müssen Reisende mit erheblichen Verzögerungen rechnen: Zwischen Kiens und Schabs dauert die Fahrt bis zu 45 Minuten länger, zwischen St. Lorenzen und Percha sind es rund 30 Minuten.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid!<\/a>