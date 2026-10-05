Wie das Verkehrsportal <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it <\/a>berichtet, sorgen neben dem ohnehin dichten Lkw-Kolonnenverkehr eine Baustelle sowie ein defektes Fahrzeug für erhebliche Behinderungen auf der Nordspur der A22 zwischen Brixen und Brenner.<BR \/>Autofahrer müssen aktuell mit bis zu zwei Stunden Zeitverlust rechnen. Für den Schwerverkehr geht noch weniger; Lkw stehen derzeit über zwei Stunden länger im Stau.<BR \/><BR \/>Fahrern in Richtung Norden wird empfohlen, den betroffenen Abschnitt nach Möglichkeit zu meiden oder deutlich mehr Zeit für die Fahrt einzukalkulieren.