Besonders betroffen ist die A22 Brennerautobahn: Dort müssen Verkehrsteilnehmer zwischen Neumarkt\/Auer und Bozen Süd aktuell mit einem Zeitverlust von rund 35 Minuten rechnen.<BR \/><BR \/>Auch auf dem Abschnitt zwischen Bozen Süd und Klausen staut sich der Verkehr auf der A22, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet. Dort beträgt die Verzögerung derzeit rund 20 Minuten.<BR \/><BR \/>Weitere Behinderungen gibt es zudem auf der Brennerstaatsstraße zwischen Bozen Süd und Kardaun. Hier verlieren Autofahrer aktuell rund zehn Minuten Zeit.