<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/blumau-unfall-zwischen-vier-fahrzeugen-zwei-personen-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, hat sich in Blumau gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. In der Folge musste die Brennerstaatsstraße für rund eine Stunde gesperrt werden, aus diesem Grund kommt es noch immer zu Verzögerungen. Autofahrer müssen derzeit mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten zwischen Kardaun und Bozen Süd rechnen.<BR \/><BR \/>Auch auf der Brennerautobahn dauert es aktuell länger: Wegen Überlastung stockt der Verkehr zwischen Bozen Nord und Klausen. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten zu rechnen.