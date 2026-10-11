Besonders betroffen ist die Strecke zwischen Sterzing und der Ausfahrt Brixen Industriezone: Hier beträgt der Zeitverlust derzeit rund 70 Minuten. Auch zwischen Klausen und Brixen\/Vahrn kommt es zu erheblichen Verzögerungen von etwa 55 Minuten, berichtet das Portal „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“<BR \/><BR \/>Aich auf der Brennerstaatsstraße (SS12) ist derzeit Geduld gefragt: Zwischen Gossensaß und Sterzing müssen Verkehrsteilnehmer rund 15 Minuten zusätzlich einplanen. Auf der Strecke von Gossensaß bis zur Staatsgrenze beträgt die Verzögerung etwa zehn Minuten.