Wie Verkehrsinfos.it (Stand 17.30 Uhr) berichtet, müssen Verkehrsteilnehmer auf der A22 zwischen Ala und Neumarkt derzeit mit einem Zeitverlust von mehr als zweieinhalb Stunden rechnen.<BR \/><BR \/>Zwischen Bozen Nord und Brixen beträgt die Verzögerung über eine Stunde.<BR \/><BR \/>Auch auf der Brennerstaatsstraße kommt es aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.<h3>\r\nStau auch auf der Vinschger Staatsstraße<\/h3>Dichtes Verkehrsaufkommen gibt es zudem auf der Vinschger Staatsstraße. Zwischen Meran und Naturns müssen Autofahrer mit einem Zeitverlust von mehr als 30 Minuten rechnen. Ursache ist ein defektes Fahrzeug bei Rabland.