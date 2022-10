Staus und Überlastung: Verkehrschaos in Südtirol

Am frühen Sonntagnachmittag wurden mehrere Kilometer Stau und Kolonnenverkehr, vor allem auf der Nordspur zwischen Klausen und Sterzing gemeldet.Wie Verkehrsinfos.it berichtet gehe es von der Mautstelle Sterzing in Richtung Brenner bis zu 20 Kilometer im Stop-and-Go-Modus voran, der Zeitverlust beträgt mehr als eineinhalb Stunden.Zu Staus und Kolonnenverkehr kommt es auch auf der Brennerstaatsstraße bei Franzensfeste. Im Vinschgau stockt der Verkehr auf der Staatsstraße vor allem in Richtung Reschen zwischen Goldrain und Eyrs.Wer in nächster Zeit mit dem Auto über den Brenner fährt, muss wohl ohnehin deutlich mehr Fahrtzeit einrechnen.Am heutigen Abend beginnen nämlich die Arbeiten auf der Luegbrücke.Konkret wird ab Sonntag, 9. Oktober um 22 Uhr bis Freitag, 14. Oktober bis 5 Uhr der Belag saniert. Sollten die Arbeiten in dieser Zeit nicht fertiggestellt werden können, wird dasselbe noch einmal von Sonntag, 16. Oktober um 22 Uhr bis Freitag, 21. Oktober, 5 Uhr fortgeführt.