Stechmücken im Anflug: So verhindern Sie, dass sich die Plagegeister ausbreiten

Mücken brauchen Feuchtigkeit, um ihre Eier abzulegen. Eine volle Gießkanne, ein Regenfass oder ein feuchter Untersetzer reichen schon. Ein vergessenes Planschbecken in der Ecke des Gartens, in dem sich Regenwasser sammelt, ist eine paradiesische Kinderstube für Mücken.Wer einen Gartenteich hat, sollte darauf achten, dass auch Libellen und Frösche dort leben – sie sind die natürlichen Feinde der Stechmücken. Fische allein können gegen ihre Larven nichts ausrichten.Auch exotische Arten wie die Tigermücke sind in Südtirol bereits weit verbreitet: Sie können gefährliche Krankheiten wie das Dengue-Feieber-Virus und sogar Malaria übertragen. Davor hat die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz bereits im Mai gewarnt. Egal, ob es sich um einen Balkon, Innenhof, Garten, Acker, Friedhof oder Park handelt, von April bis Oktober gilt: Im Freien unbedingt stehendes Wasser vermeiden. Im Frühsommer fallen einzelne Tigermücken noch nicht auf. Wenn man jedoch bis zum Auftreten der Tigermücken-Plage im Spätsommer wartet, ist das Problem kaum mehr in den Griff zu bekommen. Die Profis raten dringend zu diesen Vorbeugemaßnahmen:eliminieren oder regelmäßig entleerenundausleeren und mit der Öffnung nach unten aufbewahrenundhäufig entleerenundnicht Garten herumliegen lassen (können sich mit Regenwasser füllen)Alteordnungsgemäß entsorgen (können sich mit Regenwasser füllen)regelmäßig (mindestens wöchentlich) ausleeren, verschließen oder mit einem feinmaschigen Netz (Mückennetz) abdeckennicht unter freiem Himmel lagernundregelmäßig reinigen, damit das Regenwasser ungehindert abfließen kannNach einem RegengussaufentfernenAm Friedhof: Wasser inundregelmäßig (zweimal wöchentlich) entleeren und erneuern (als Alternative kann man larvizidhaltiges Wasser verwenden)Immer beachten:in Behältern auf eine Wiese und. Gelangen eventuell vorhandene, kaum sichtbare Eier oder Larven ins Abwassersystem, wird die Ausbreitung und Vermehrung der Tigermücke gefördert.

