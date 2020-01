Unfalllenker vor dem Haftrichter: Kurzes Verhör, dann Zusammenbruch

Stefan Lechner, der sich wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr und Trunkenheit am Steuer verantworten muss, konnte am Mittwoch nur wenig sagen. „Nur, wie der Tag (Sonntag) begonnen und geendet hatte“, sagten die beiden Verteidiger nach der Anhörung am Mittwoch vor dem Bozner Gefängnis.





Auch das Thema, ob Lechner in Hausarrest überstellt werden kann, wurde heute nicht weiter diskutiert. Da der psychische Zustand Lechners sehr labil ist, habe die Verteidigung dazu keinen Antrag gestellt.Laut den Anwälten habe Lechner, der noch nicht weiß, dass es ein 7. Todesopfer gibt, nach dem Unfall sofort versucht, den Opfern zu helfen und habe, wie es auch mehrere Augenzeugen bestätigten, Erste Hilfe geleistet. Allerdings sei Lechner heute nicht in der Lage gewesen zu diesem für die Verteidigung wichtigen Detail Stellung zu nehmen. Er sei einfach in einer sehr schlechten Verfassung.Stefan Lechner bleibt weiter in Haft. Die Ermittlungen gehen indes weiter.Untersuchungsrichter Emilio Schönsberg gab am Mittwoch keine Stellungnahme ab.Wann die nächste Anhörung stattfinden wird, steht derzeit noch nicht fest.

