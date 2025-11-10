Stefania war unterwegs, um Verwandte zu besuchen, als sie zwischen Mantova Nord und Nogarole Rocca mit hoher Wucht auf einen vor ihr fahrenden Lkw auffuhr. Ihr Auto, ein Audi, wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt und vollständig zerstört. Für die junge Frau gab es keine Rettung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/furchtbare-tragoedie-auf-der-a22-schwangere-frau-und-ihr-baby-sterben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/>„Ich habe das Auto und das weiße Tuch gesehen – ich fuhr gerade auf der Autobahn vorbei und habe das Schlimmste befürchtet“, schrieb eine erschütterte Frau in den sozialen Medien.<BR \/><h3>\r\n„Stefania war ein sonniger Mensch“ – Der Schmerz des Vaters<\/h3>„Stefania war ein sonniger Mensch, voller menschlicher Wärme und Hilfsbereitschaft. Sie hatte eine angeborene Empathie für alle, wusste, bei Konflikten zu vermitteln und Spannungen zu entschärfen; sie plante ihr Leben mit Begeisterung und Engagement, um alle Ziele Schritt für Schritt zu erreichen ... im 36. Lebensjahr krönte die Mutterschaft ihr Leben.“<BR \/><BR \/>Mit diesen Worten erinnert sich Professor Beniamino Palmieri an seine Tochter. Mit ihr starb auch ihre kleine Tochter Aurora, die in den ersten Dezembertagen hätte geboren werden sollen. Ein unermesslicher Schmerz für die ganze Familie und für die gesamte Gemeinschaft von Modena, wo die Familie Palmieri bekannt und geschätzt ist.<BR \/><BR \/>„Ich vertraue auf meinen Glauben“, sagte ihr Vater, selbst Chirurg. „Während der akuten Phase der Massaker in Palästina setzte sich Stefania konkret für die Unterstützung der betroffenen Bevölkerung ein und drängte auch mich, etwas zu tun.“<BR \/><BR \/>Palmieri erzählt auch von seinen eigenen Krankenhausaufenthalten wegen einer Sepsis, der Intensivtherapie und den Operationen, bei denen innerhalb von vier Jahren zweimal infizierte Knieprothesen ausgetauscht werden mussten. „Als mir schließlich die Amputation drohte, erschien Stefania an meinem Bett mit einem Paar weicher Jogging-Schuhe und sagte: „Jetzt bist du dran, es zu schaffen. Wenn du andere heilst, wirst du auch für dich selbst eine Lösung finden.’ Diese Herausforderung – erinnert sich der Professor – gab mir die Kraft, zu kämpfen, und nach drei Monaten voller Einsatz konnte ich sie tragen.“<h3>\r\nEine Frau voller Licht und Tatkraft<\/h3>Stefania, Absolventin des Liceo Muratori und der Universität Bocconi, leitete die Personalabteilung bei Autry International, einem Unternehmen in Dolo (Venedig):<BR \/><BR \/>„Für Autry war Stefania eine außergewöhnliche Kollegin – sonnig, stets hilfsbereit und von seltener Menschlichkeit. Ihre Professionalität und ihr Lächeln haben in uns allen unauslöschliche Spuren hinterlassen. In jedem Projekt, in jedem Austauschmoment war Stefania ein Vorbild, sie brachte Positivität ein, machte die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen besser und bereicherte alle, die sie kennenlernen durften. Ihre Erinnerung wird in unseren Herzen und in unseren täglichen Handlungen lebendig bleiben. Wir stehen der Familie nahe.“<h3>\r\nHunderte Beileidsbekundungen<\/h3>In den letzten Stunden sind in den sozialen Medien Hunderte Beileidsbekundungen eingegangen. „Stefania, du warst die Sonne“, schreibt jemand ungläubig. Und eine andere Person: „Liebe Stefania, ich habe dich als Patientin kennengelernt, als du dir so sehr diese erste Schwangerschaft gewünscht hast, die du nun fast vollendet hattest. Du hast mich beeindruckt – du warst eine brillante, lebensfrohe Frau. Mein Herz ist zerrissen.“<BR \/><BR \/>Viele Pläne in Stefania Leben wurden durch den Unfall zerstört – unter ihnen der endgültige Umzug nach Modena mit ihrer Tochter und ihrem Partner Lorenzo.<h3>\r\nDie Beerdigung<\/h3>Die Beerdigung findet am Montag um 12 Uhr in der Kirche San Lazzaro in Modena statt. Anschließend wird der Sarg zum Friedhof von Porto Mantovano gebracht, in das Familiengrab. Stefania wird gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter in einer ewigen Umarmung ruhen.<BR \/><BR \/>Auch Bürgermeister Massimo Mezzetti sprach der Familie im Namen der Stadtverwaltung sein Beileid aus:<BR \/><BR \/>„In diesem Moment unermesslichen Schmerzes sind wir der Familie nahe. Worte erscheinen unzureichend angesichts des Unfalls, der das Leben einer jungen Frau im neunten Monat der Schwangerschaft gefordert hat. Ruhe in Frieden, Stefania, zusammen mit dem Leben, das du bald zur Welt gebracht hättest.“