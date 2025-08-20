Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf Höhe der Greinwaldner Kreuzung zwischen Stegen und Pfalzen. Aus bisher ungeklärter Ursache prallten zwei Pkw zusammen. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Stegen sollen sich drei Personen leicht verletzt haben, wovon nur eine behandelt werden musste – das Weiße Kreuz brachte sie ins Krankenhaus Bruneck.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Stegen und dem Weißen Kreuz auch die Carabinieri, die nun in Sachen Unfallhergang ermitteln.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>