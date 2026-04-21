2025 schafften 17 Teams 432 Pflegeeinstufungen pro Monat, und somit 5.184 im Jahr. Die Zahlen nannte Landesrätin Rosmarie Pamer. Dabei klagte sie, dass es eigentlich 26 Teams sein müssten und der akute Personalmangel somit Schuld sei an den enormen Rückständen bei der Bearbeitung der Anträge für das Pflegegeld.<BR \/><BR \/>432 Einstufungen aber bedeutet, dass jedes der 17 Teams im Schnitt 25 Einstufungen im Monat schafft, bei 22 Arbeitstagen entspricht das pro Team einem Durchschnitt von 1,15 Einstufungen am Tag.<BR \/><BR \/>Habe ich etwas übersehen? Ist meine Rechnung zu einfach oder zu einseitig? <BR \/><BR \/>Jedenfalls scheint es tatsächlich so zu sein, dass jedes Einstufungsteam – im Schnitt – kaum mehr als einen Fall pro Arbeitstag oder in sieben Arbeitsstunden bewältigt.<BR \/><BR \/>Das irritiert und wirft Fragen auf, die Antworten einfordern.<BR \/><BR \/>Schafften die Teams auch nur zwei Einstufungen am Tag, gäbe es keine Rückstände mehr. Immer laut Mathematik. Laut Land weiß ich nicht.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:elmar.pichlerrolle@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">elmar.pichlerrolle@athesia.it<\/a>