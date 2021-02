Steiermark: 34-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand Sonntagfrüh in der Steiermark ist ein 34-Jähriger getötet worden. Er befand sich in einem Einfamilienhaus, das aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Seine Mutter konnte sich retten, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert, teilte die Polizei mit.