Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der Dibonakante an der Großen Zinne auf rund 2.700 Metern Meereshöhe. Der Kletterer, ein deutscher Staatsbürger, wurde während des Aufstiegs plötzlich von einem herabfallenden Stein getroffen und dabei am Unterarm verletzt.<BR \/><BR \/>Die Mitglieder seiner Klettergruppe setzten sofort einen Notruf ab. Daraufhin rückten der Bergrettungsdienst Hochpustertal und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 zum Unfallort aus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355124_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte bargen den verletzten Kletterer anschließend mit einer rund 50 Meter langen Seilwinde. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus von Innichen geflogen.<BR \/><BR \/>Die übrigen Mitglieder der Klettergruppe blieben unverletzt und konnten ihren Weg fortsetzen.