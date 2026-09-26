Im Lokal in Steinach kam zunächst zu einem Wortgefecht zwischen einem 46-jährigen Österreicher und der Frau eines 48-Jährigen Österreichers. Die Auseinandersetzung, bei der auch fünf junge Südtiroler beteiligt gewesen sein sollen, endete in einer Rauferei, im Zuge derer der 46-jährige Österreicher von einem aus der Gruppe einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Der Mann stürzte rücklings gegen eine Betonsäule und dann zu Boden. Er verlor kurz das Bewusstsein.<BR \/><BR \/>Der 46-Jährige wurde mit Verletzungen im Bereich des Rückens mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zur gewaltsamen Auseinandersetzung aufgenommen.