Steine auf Zug geworfen: Junger Vinschger angezeigt

Die Straftat ereignete sich bereits am 1. September, wie die Carabinieri in einer Aussendung am Donnerstag mitteilen.Ein damals Unbekannter hatte zwischen 22 und 23 Uhr am Bahnhof in Naturns Steine gegen einen Zug geworfen, der von Meran nach Mals unterwegs war.Dabei wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt. Allerdings bemerkte zunächst niemand den Vorfall, da der Zug zur späten Stunde fast leer war.Als der Zugführer später die abschließenden Kontrollen durchführte, bemerkte er den Schaden und erstattete umgehend Anzeige bei den Carabinieri in Meran.Gemeinsam mit den Kollegen im Vinschgau, insbesondere jenen der Carabinieri Naturns, wurden die Überwachungsvideos gesichtet. So konnten schließlich zwei Jugendliche identifiziert werden, die sich zu besagter Stunde am Bahnsteig aufgehalten hatten.In der Kaserne gestanden die beiden den Vorfall, dachten aber, mit einer Verwarnung davon zu kommen. Da es sich jedoch um eine schwere Sachbeschädigung handelt, wurde der Werfer, ein 20-jähriger Mann aus Latsch, angezeigt.

liz