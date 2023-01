Steinegg: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Das Auto war in Richtung Bozen unterwegs, als es gegen 16.30 Uhr nahe des Steinegger Sportplatzes aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und sich überschlug. Sofort rückten sämtliche Einsatzkräfte aus.Als die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren von Steinegg und Gummer eintrafen, stellten sie fest, dass der Fahrer glücklicherweise ansprechbar und nur leicht verletzt war.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes Welschnofen versorgten den verletzten Fahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Im Einsatz waren neben den 2 Feuerwehren Gummer und Steinegg und dem Weißen Kreuz auch die Carabinieri und die Fist Responder von Steinegg.