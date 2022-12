Steinegg: Autobrand in Garage rasch gelöscht

Um kurz nach 20 Uhr hatte ein Passant das Feuer in der Garage in der Nähe des Dorfplatzes in Steinegg bemerkt. Er alarmierte sofort den Besitzer und dieser setzte den Notruf ab. Gleich mehrere Feuerwehren der Umgebung rückten aus.Die Wehrleute betraten die Garage mit Atemschutz und löschten das Feuer mit Wasser aus dem Tankwagen. Das Auto ist total ausgebrannt und auch einige Gegenstände in der Garage wurden leicht beschädigt. Die Flammen gingen aber zum Glück nicht auf das nahegelegene Haus über.Nach rund 20 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Steinegg, Gummer und Kardaun/Karneid.