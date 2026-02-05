Gegen 12.30 Uhr wurden gleich mehrere Einsatzkräfte alarmiert: Steine stürzten auf die Fahrbahn und beschädigten ein Fahrzeug. Eine Person im Auto wurde dabei leicht verletzt. Laut ersten Informationen durchschlugen die Felsbrocken sowohl die Fangnetze als auch die Leitplanken entlang der Straße.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270956_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus Sicherheitsgründen bleibt die Straße vorerst gesperrt. Eine Wiederfreigabe ist erst nach einer Begutachtung durch den Landesgeologen möglich, der die Situation vor Ort beurteilen und das weitere Gefahrenpotenzial einschätzen muss.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270959_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Mühlbach und Meransen, das Weiße Kreuz sowie der Straßendienst.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270962_image" \/><\/div>