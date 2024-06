Steinschlag in Mühlen – VIDEO

Am Samstagmorgen stürzten am Dorfrand von Mühlen Felsblöcke in Richtung Tal und Rienzgraben. Sie richteten aber ersten Informationen zufolge keine größeren Schäden an.Die Freiwillige Feuerwehr Mühlen wurde gegen 7.15 Uhr alarmiert und überwacht seitdem die Rienz. Das Wasser konnte weiter leicht abfließen. Der Gehweg auf dem Damm wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt.Die Freiwillige Feuerwehr von Sand in Taufers hat mit einer Drohne Kontrollflüge durchgeführt. Die Situation bleibt weiter unter Beobachtung.