Steinschlag oberhalb von Mühlwald: Schutzdamm nötig

Der Bürgermeister von Mühlwald hatte bereis am Montag die zuständigen Ämter informiert.





Am heutigen Donnerstag wurde ein Lokalaugenschein gemacht, bei dem der stellvertretende Amtsdirektor vom Amt für Geologie, Claudio Carraro, Bürgermeister Paul Niederbrunner und die Feuerwehr von Mühlwald anwesend war.Es stellte sich heraus, dass im betroffenen Bereich oberhalb der Hölzlstrasse in dem betroffenen Bereich ein Schutzdamm errichtet werden muss. Der Bürgermeister wir die nötigen Schritte in die Wege leiten, um die Gefahr so schnell wie möglich zu bannen.

stol