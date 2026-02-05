Laut verkehrsinfos.it wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Franzensfeste und Vintl eingerichtet. Für Fahrten von\/nach Brixen kann auch über die Buslinie 401 ausgewichen werden. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/steinschlag-auf-der-strasse-nach-meransen-ein-leichtverletzter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, ist auch die Landesstraße oberhalb Mühlbach aufgrund des Steinschlages weiterhin gesperrt. Ortskundige können über die alte Valserstraße ausweichen - hier wurde eine Ampelregelung eingerichtet. <BR \/><BR \/>Von nicht dringenden Fahrten nach Vals und Meransen wird abgeraten.