Ein Steinschlag hat gestern Mittag den Verkehr auf der Landesstraße Mühlbach-Meransen lahmgelegt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/steinschlag-auf-der-strasse-nach-meransen-ein-leichtverletzter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(wie berichtet).<\/a> Teils tonnenschwere Felsbrocken stürzten auf die Fahrbahn. Auch die Pusterer Bahnlinie zwischen Vintl und Mühlbach viel kurzzeitig aus. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271130_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Da die Meransnerstraße auch heute noch gesperrt bleiben musste und die örtliche Umleitung über die alte Vallerstraße nur für Pkw zugelassen ist, musste für Touristen aus der Ferienregion Gitschberg Jochtal ein Sondertransport zu ihren Reisebussen eingerichtet werden. <h3>\r\nSondertransport von mehreren hundert Gästen<\/h3>Bereits ab 6.30 Uhr früh lief die groß angelegte Aktion an: Mit zahlreichen Kleinbussen brachten die Freiwilligen Feuerwehren Mühlbach, Vals, Meransen, Schabs, Natz, Viums und Rodeneck mehrere Hundert Gäste aus Meransen und Vals nach Mühlbach zu ihren Reisebussen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271973_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Heute in der Früh haben wir mit 14 Kleinbussen 438 Gäste sicher nach Mühlbach eskortiert“, erklärt Egon Daporta von der Freiwilligen Feuerwehr Mühlbach. Die Organisation lief unter Hochdruck: Entlang der Rasenstraße wurden Sammelpunkte eingerichtet, weitere Busse aus der Umgebung rückten an. Die Gäste wurden gebündelt und über die offizielle Umleitungsroute aus dem betroffenen Gebiet gebracht.<h3>\r\nReparaturarbeiten und Einschränkungen für den Verkehr<\/h3>Parallel dazu begannen in den Morgenstunden die notwendigen Reparaturarbeiten: Sowohl das Steinschlagnetz oberhalb der Straße als auch die Fahrbahn selbst wurden stark in Mitleidenschaft gezogen und werden instand gesetzt. Erst nach Abschluss einer erneuten technischen Begutachtung am Abend soll über den weiteren Verlauf entschieden werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271958_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für den Verkehr gelten bis dahin klare Einschränkungen: Pkw können eine örtliche Umleitung über die alte Vallerstraße nutzen, die ampelgeregelt ist – Vals und Meransen bleiben damit erreichbar. Schwerverkehr und Reisebusse können diese Umleitung nicht befahren.<h3>\r\n„Großer Zusammenhalt spürbar“<\/h3>Für die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung hieß es, eine Ausnahmesituation flexibel zu meistern. Und das mit großem Erfolg: Neben den Kleinbussen waren auch mehrere Feuerwehrfahrzeuge eingebunden, auch in diesen wurden die Gäste sicher zu ihren Bussen gebracht. <BR \/><BR \/>Die Stimmung unter den Betroffenen sei trotz der Umstände ruhig gewesen: „Die Leute haben das sehr gut angenommen. Es ist eine Notsituation – und die Feuerwehr leistet hier deutlich mehr, als man eigentlich verlangen müsste“, so Daporta. Besonders hebt er den Zusammenhalt hervor: Mehrere Wehren arbeiteten Hand in Hand, Hotels stellten ihre Busse bereit, die Logistik griff sehr gut ineinander.<BR \/><BR \/>Der Großteil der Gäste konnte inzwischen weiterreisen. Die Straße bleibt bis mindestens Freitagabend gesperrt. Über das weitere Vorgehen wird heute Nachmittag nach einer gemeinsamen Begutachtung von Feuerwehr, Geologen, Bürgermeister und Straßendienst entschieden.