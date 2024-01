Steinschlag auf die Autobahn: „Riesenglück, dass niemand schwer verletzt wurde“

Kurz vor dem Tunneleingang auf der Höhe von Atzwang ist der Steinschlag auf die Fahrbahn niedergegangen.

Ortsaugenschein der Geologen

Kurz nach 18 Uhr ging bei den Rettungskräften der Alarm ein. Sie mussten mit dem Schlimmsten rechnen: Es hieß, beide Fahrspuren seien von einem Erdrutsch verlegt worden, wie viel Material abgegangen sei, nicht bekannt.Bilder von der Unglücksstelle zeigen größere Steine, die von einem Hang direkt oberhalb der Fahrbahn vor dem dortigen Tunnel abgegangen sind. „Kein Wunder bei den derzeitigen Temperaturschwankungen – einen Tag hat es 15 Grad, tags darauf minus 10. Dass da der Fels bricht, wundert nicht“, sagt einer der Einsatzkräfte.Noch am Montagabend trafen Mitarbeiter des geologischen Dienstes des Landes ein, um den Hang zu untersuchen.Doch diesmal war Glück im Unglück dabei: Betonleitplanken haben offenbar die größten Brocken aufgehalten. Die Fahrbahnen selbst trafen kleinere Geröllklumpen. Ein Autofahrer, der auf der Nordspur unterwegs gewesen war, konnte sich in letzter Sekunde in den Tunnel retten. Er fuhr geistesgegenwärtig weiter, als bereits kleinere Steine auf ihn abgingen und entging so den großen Felsen, die folgten.Er erlitt leichte Verletzungen: Die Airbags seines Kleinwagens hatten sich geöffnet und ihn am Arm getroffen. Das Weiße Kreuz von Klausen brachte ihn ins Bozner Krankenhaus.Auch mehrere andere Fahrzeuge entgingen der Katastrophe nur knapp: etwa 2 Lkw, die auf der Südspur unterwegs waren. Sie konnten über die kleineren Steine fahren.Man müsse von Glück sprechen, dass es keine Todesopfer gegeben habe, heißt es unisono von den Einsatzkräften.Auf beiden Fahrspuren, sowohl in nördliche als auch in südliche Richtung, kam der Verkehr zum Erliegen: Mehr als 2 Kilometer weit staute es zurück.Gegen 19 Uhr wurde auf der Südspur ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet, sodass die wartenden Autofahren weiterfahren konnten. Die Nordspur muss wohl die gesamte Nacht über geschlossen bleiben.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Klausen, die Bozner Berufsfeuerwehr und das Weiße Kreuz von Klausen sowie die Behörden.