Steinschlag versperrt Straße bei Auer

Die Freiwillige Feuerwehr Auer wurde um kurz vor 3 Uhr morgens wegen des Steinschlags alarmiert: Im Bereich des Kreisverkehrs der Tunnelumfahrung bei Auer waren mehrere Kubikmeter Material auf die Fahrbahn abgegangen und hatten die Straße versperrt.Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und begann mit den Aufräumarbeiten. Nach gut ein einhalb Stunden wurde die Einsatzstelle an den Straßendienst übergeben und die Wehrmänner konnten wieder in das Gerätehaus einrücken.Ein Geologe soll am Donnerstagvormittag die Gefahrenlage am Einsatzort beurteilen.

