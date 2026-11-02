<b>Was versteht man eigentlich unter Sternenkindern?<\/b><BR \/>Manuela Brioschi: Mit dem Begriff wird an alle Kinder erinnert, die in der Schwangerschaft, während oder kurz nach der Geburt sterben. Für mich ist es sehr wichtig, auch Abtreibungen dazuzuzählen. Egal, ob diese innerhalb der 12. Woche oder später erfolgt sind. <BR \/><BR \/><b>Gibt es eine medizinische Definition dafür, ab wann man von einem Sternenkind spricht?<\/b><BR \/>Brioschi: Nein. Trauer bleibt Trauer, unabhängig davon, wann die Mutter das Kind verloren hat. Die Größe der Trauer hängt nicht von der Schwangerschaftswoche ab. Die betroffenen Familien brauchen Unterstützung und Begleitung. <BR \/><BR \/><b>Wie häufig kommt ein solcher Fall vor?<\/b><BR \/>Brioschi: Es passiert bestimmt wesentlich häufiger, als viele denken. Die Ursachen dafür sind breit gefächert.<BR \/><BR \/><b>Wie gehen betroffene Eltern damit um?<\/b><BR \/>Brioschi: Im ersten Moment sind sie meist in einem Schockzustand. In diesem Moment ist es wichtig, darüber zu reden. Manche Eltern brauchen zunächst Zeit. Für viele ist es auch hilfreich, das Thema öffentlich zu machen.<BR \/><BR \/><b>Wann kann professionelle psychologische Unterstützung sinnvoll oder notwendig sein?<\/b><BR \/>Brioschi: Das müssen alle für sich selbst entscheiden. Wenn man es nicht alleine schafft, soll man sich aber unbedingt Hilfe holen. Betroffene müssen keinesfalls Scheu davor haben.<BR \/><BR \/><b>Der Verlust ist für Außenstehende oft schwer nachvollziehbar. Was kann man in so einem Moment tun?<\/b><BR \/>Brioschi: Man sollte ganz direkt fragen, was die betroffenen Personen brauchen. Die Bedürfnisse sind meist ganz unterschiedlich. Wichtig ist eine angemessene und respektvolle Kommunikation. Aber man soll auf keinen Fall Angst vor dem Thema haben. Rituale und Erinnerungen zu schaffen, kann auch hilfreich sein. In vielen Gemeinden gibt es Beerdigungen und eigene Gräber für Sternenkinder.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379967_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Welche Rolle spielen dabei Hebammen?<\/b><BR \/>Brioschi: Hebammen begleiten Frauen vom Beginn der Schwangerschaft an kontinuierlich. Auch in der Zeit danach bleiben sie die primären Ansprechpartnerinnen. Wichtig ist aber, dass sie eingebettet sind in ein Team bestehend aus Gynäkologen, Ärzten, Neonatologen, Psychologen, geistlichen Betreuern und einem Netz aus Freiwilligen. Auch sie sind für die Trauerarbeit zentral.<BR \/><BR \/><b>Bei einer Fachtagung am Ritten stand die multiprofessionelle Begleitung im Mittelpunkt. Welche Erkenntnisse waren besonders wichtig?<\/b><BR \/>Brioschi: Zusammenarbeit in allen Bereichen ist essenziell. Es war für alle eine große Bereicherung, zu sehen, was es für Angebote gibt und wer was macht. Es war auch wichtig, zu verstehen, welche Ressourcen da sind. <BR \/><BR \/><b>Wie gut ist Südtirol auf die Begleitung von Sternenkinder-Eltern vorbereitet?<\/b><BR \/>Brioschi: Luft nach oben gibt es immer. Die sanitären Angebote und die Trauerbegleitung sind jedoch bereits sehr gut ausgebaut. Bei der Tagung wurde uns erneut bewusst, wie wichtig Vernetzung ist. Interview: Claudia Falser