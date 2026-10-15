Im Interview erklärt sie, wie Krankenhausseelsorger betroffenen Familien zur Seite stehen und ob der Verlust eines Sternenkindes heute noch ein Tabuthema ist. <BR \/><BR \/><b>Kinder, die vor, während oder nach der Geburt sterben, werden als Sternenkinder bezeichnet. Für Eltern bleibt die Welt stehen. Sie arbeiten als Krankenhausseelsorgerin am Krankenhaus Bozen. Wann werden Sie gerufen?<\/b><BR \/><BR \/>Maria Hofer: Das Zeitfenster ist sehr klein. Wir begleiten Eltern sowohl vor als auch nach der wesentlich „anderen“ Geburt. Wir schaffen Raum für die individuellen Emotionen der betroffenen Eltern, führen achtsame Gespräche, vermitteln notwendige Informationen in einfühlsamer Form und fördern einen seelisch heilsamen Trauerweg. Dabei schauen wir auch auf ihr soziales Umfeld: Wer kann sie in dieser schweren Zeit auffangen? Ganz besonders schwer haben es Eltern, die wegen schwerwiegender Komplikationen vor die Entscheidung gestellt worden sind, ob sie die Schwangerschaft fortsetzen wollen oder nicht.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76714257_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Gibt es ein Ritual, das Sie anbieten?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Rituale helfen dabei, etwas Unaussprechliches durch Gesten, Symbole oder Bilder fassbar zu machen und es damit noch einmal neu zu realisieren. Wir bieten etwa Namensgebungen, Segensfeiern oder das bewusste Schaffen von Erinnerungen an. Diese Momente sind unwiederbringlich. Wir ermutigen Eltern, ihr verstorbenes Kind anzuschauen und sich von ihm zu verabschieden. Viele haben zunächst Angst davor und fragen sich: Werde ich dieses Bild jemals wieder los? Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass Eltern im Nachhinein dankbar für diese Begegnung sind. Auch die Natur kann Trost spenden. Sie zeigt uns, dass Leben und Tod untrennbar zusammengehören: Selbst im Sommer kann an einem grünen Baum ein Blatt vergilben und zu Boden fallen und doch geht im Lebenskreislauf nichts verloren.<BR \/><b><BR \/>Werden Eltern nach dem Krankenhausaufenthalt weiter begleitet?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Im Gespräch nach der Geburt erklären wir den Eltern, dass Trauer Zeit braucht und oft in Wellen verläuft. Am Anfang ist sie stark und man fühlt sich überrollt. Die Wellen kehren immer wieder zurück, aber jedes Mal ein wenig sanfter. Mit der Zeit wird es wieder möglich, Schönes wahrzunehmen. Wenn die Trauer jedoch dauerhaft alles überschattet, wenn die Verzweiflung bleibt, sollte man sich professionelle Unterstützung holen. Auch nach der Zeit im Krankenhaus können sich die Familien an uns wenden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76714682_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Begleiten Sie auch Gedenkfeiern von Sternenkindern?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Ja, die Gedenkfeiern sind für uns eine Möglichkeit, die Familien langfristig zu begleiten. Wir veranstalten sie regelmäßig. Als wir die ersten Feiern in Bozen organisierten, kamen zu unserer Überraschung auch viele ältere Frauen. Sie waren sehr bewegt, denn sie haben ihre Kinder vor Jahrzehnten verloren und zum ersten Mal wurden sie mit dieser Trauer wahr- und ernst genommen. <BR \/><b><BR \/>Ist der Verlust eines Sternenkindes heute noch ein Tabuthema?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Ein Stern ist nur in der Nacht sichtbar. Am Tag kann man ihn nicht sehen, aber er ist da. Sterne sind immer da. So ist es auch mit Sternenkindern: Sie bleiben Teil des Lebens ihrer Eltern, auch wenn sie für andere unsichtbar sind. Langsam wächst in der Gesellschaft das Bewusstsein für dieses Thema. Wer persönlich betroffen ist, erlebt die Situation als neu und spürt möglicherweise Hemmungen, sich darüber zu äußern. Umso wichtiger ist die gesellschaftliche Sensibilisierung. Sie kann Betroffenen Mut machen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, wenn sie das möchten. Gleichzeitig dürfen sie auch Grenzen setzen. Nicht jeder muss von ihrem Verlust erfahren. Je mehr man von sich preisgibt, desto verletzlicher macht man sich. Deshalb ist es wichtig, auf das eigene Herz und Gefühl zu hören und selbst zu entscheiden, wem man sich anvertrauen möchte.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76714686_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Viele Menschen wissen nicht, wie sie mit betroffenen Eltern umgehen sollen. Was raten Sie Angehörigen und Freunden?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Wenn man selbst rat- und hilflos ist, sollte man das offen ansprechen. Oft reicht es, zu sagen: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“ Wer sich der Situation gewachsen fühlt und bereit ist zuzuhören, kann behutsam nachfragen und den Betroffenen Raum geben, von ihrem Verlust zu erzählen.<BR \/><BR \/><b>Viele Eltern stellen sich die Frage: „Warum gerade wir?“ Wie gehen Sie mit dieser Frage um?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Auf die Frage nach dem „Warum“ können wir keine Antwort geben. Wir gehen oft davon aus, dass selbstverständlich alles gut verläuft. Doch eigentlich ist das immer ein Wunder. In diesen Situationen wird schmerzlich bewusst, dass Leben immer ein Geschenk ist. Wir haben es nicht in der Hand.<BR \/><BR \/><b>Trauern Männer anders? Welche Erfahrungen machen Sie dabei bei Ihrer Arbeit?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Männer trauern definitiv anders als Frauen. Jeder Mensch verarbeitet einen Verlust auf seine eigene Art und Weise. Darauf versuchen wir aufmerksam zu machen. Während sich manche zurückziehen und ihre Trauer nach innen richten, möchten andere ihre Gefühle teilen. Der eine spricht viel, die andere wenig. Wichtig ist, offen dafür zu bleiben, wie der Partner oder die Partnerin den Verlust erlebt. Wir ermutigen Paare dazu, sich füreinander zu öffnen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76714740_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Sie begleiten viele Patienten in unterschiedlichen Situationen – ist die Begleitung von Sternenkindeltern etwas „Besonderes“ oder „anders“?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Wir versuchen, allen Patienten mit leeren Händen, offenem Herzen, offenen Augen und offenen Ohren zu begegnen. Dennoch ist die Begleitung von Sternenkindeltern etwas Besonderes. Der Tod eines Kindes stellt die natürliche Ordnung des Lebens infrage. Es ist schwer zu begreifen, dass ein Mensch gehen muss, bevor sein Leben überhaupt richtig beginnen konnte.<BR \/><BR \/><b>Gibt es eine Begegnung oder Erfahrung aus Ihrer Arbeit, die Sie besonders berührt hat und Ihnen in Erinnerung geblieben ist?<\/b><BR \/><BR \/>Hofer: Eine der berührendsten Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, war das Kennenlernen eines Paares, das fünf Sternenkinder hat. Sie mussten also fünfmal Abschied von einem Kind nehmen, ohne eines von ihnen aufwachsen zu sehen. Für jedes ihrer Kinder pflanzten sie eine Heilpflanze im Garten und benannten die Kinder danach: Timo, Rose, Camilla, Lavender und Rosemary. Immer wieder stellen sie etwas davon in ihr Wohnzimmer. Mich hat beeindruckt, dass sie den Duft und die Schönheit mit ihrem Abschiedsschmerz verbinden. Es zeigt: Die Trauer bleibt und kann sich doch im Laufe der Zeit verändern.<h3>\r\nGrabstätten als Orte der Trauer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1373076_image" \/><\/div>\r\nVerstirbt ein Kind nach dem 180. Schwangerschaftstag, ist es melde- und bestattungspflichtig. Für viele Eltern sind Abschiedsfeiern und Beisetzungen wichtige Schritte, um den Verlust anzunehmen. Wenn ein Kind vor dem 180. Schwangerschaftstag stirbt, hat man das Recht, es zu bestatten. Manchmal ist es aber praktisch kaum möglich, etwa wenn die Schwangerschaft in den allerersten Wochen endet. Ein Grab kann ein Ort sein, wo Stille, Trauer und Gedenken Raum finden. Grundsätzlich kann ein verstorbenes Kind in der Heimatgemeinde der Familie beerdigt werden. Inzwischen gibt es in gar einigen Südtiroler Gemeinden eigene Sternenkindergrabfelder, u. a. in Bozen, Meran, Brixen, Bruneck, Sterzing, Innichen, St. Pauls (Eppan) und Kaltern. In Bozen entstand das erste Sternenkindergrabfeld im Land <b>(im Bild)<\/b>, damals wegen des tiefgründigen Symbols als „Schmetterlingsgrab“ bezeichnet. An einigen Orten gibt es Gedenkstätten und regelmäßig finden auch Gedenkfeiern statt.