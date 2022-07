Sternsinger sammeln beträchtliche Summe von über 1,2 Millionen Euro

Philipp Donat, erster Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols. - Foto: © Katholische Jungschar Südtirols

Die fleißigen Sternsinger haben eine beträchtliche Spenden-Summe von insgesamt 1.275.207,48 Euro sammeln können. - Foto: © Katholische Jungschar Südtirols

Zahlreiche Kinder und ihre Begleitpersonen machen sich jedes Jahr zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag auf den Weg, um die Frohe Botschaft zu verkünden und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. „Über 1,2 Millionen Euro konnten die Sternsinger bei der diesjährigen Aktion sammeln.Die Aktion Sternsingen ist mit viel Organisation und Vorbereitung verbunden, vor allem während der Pandemie nochmal mehr. Die Katholische Jungschar bedankt sich bei allen Kindern und Begleitpersonen für ihren unermüdlichen Einsatz. Ein Dank gilt auch jenen Südtirolern, die den Kindern die Tür öffneten, ihnen zuhörten und für die Projekte spendeten“, so Philipp Donat, erster Vorsitzender der Jungschar.Mit den Spendengeldern werden jedes Jahr über 100 verschiedene Projekte in Bereichen der Bildung, der Gesundheit, des Sozialen, der Sicherung der Grundbedürfnisse und der Vermittlung von christlichen Werten weltweit unterstützt. Die Projekte wählt die Katholische Jungschar Südtirols in Zusammenarbeit mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen aus.Auch Irene Obexer, Amtsleiterin des Missionsamtes bedankt sich bei allen, die sich im Rahmen der Aktion Sternsingen solidarisch einsetzen: „Immer mehr Menschen sind durch die weltweiten Geschehnisse auf Unterstützung angewiesen. Durch die Aktion Sternsingen bekommen viele von ihnen die Hilfe und Hoffnung, die sie brauchen.“