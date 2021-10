Sterzing: 15.000 Liter Bier beschlagnahmt

45.000 Flaschen hatte der Laster geladen, der auf eine polnische Speditionsfirma zugelassen war und an dessen Steuer ein Fahrer aus Weißrussland saß. Der Fahrer war hatte die notwendigen Dokumente nicht bei sich, mit denen er die Entrichtung der Verbrauchsteuer auf alkoholische Getränke nachweisen hätte müssen.Die Finanzbeamten fanden heraus, dass das Bier von einem Unternehmen in Padua hergestellt und nach einem Aufenthalt in einem Lager in Genua von einem rumänischen Unternehmen mit Sitz in Deutschland gekauft worden war. Von hier aus ging die Sendung wieder nach Italien zu einem Lebensmittelgroßhändler in der Provinz Avellino – ohne dass die Verbrauchssteuer entrichtet worden wäre.Die gesamte Bierlieferung wurde beschlagnahmt und der Fahrer des Fahrzeugs wurde auf freiem Fuß angezeigt.

ansa/stol