Ersten Angaben zufolge musste der Lkw offenbar aufgrund eines Staus gegen 16 Uhr abrupt abbremsen. Ein nachfolgender Pkw konnte laut Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr Sterzing wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. <BR \/><BR \/>Dabei entstand am Auto Totalschaden. Die beiden Pkw-Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. <h3>\r\nNach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden<\/h3> Die Freiwillige Feuerwehr Sterzing sicherte das Auto und leitete den Verkehr um. Vor Ort im Einsatz standen überdies das Weiße Kreuz Sterzing, die Autobahnmeisterei und die Autobahnpolizei. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn und Brixen wurden alarmiert, konnten allerdings noch während der Anfahrt umkehren, da ihr Einsatz nicht mehr notwendig war.