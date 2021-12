Sterzing: Betrunkener verängstigt Verkäuferin und geht auf Beamte los

Am späten Dienstagnachmittag meldete eine Kundin eines Supermarktes in Wiesen über den Notruf sehr aufgeregt und verängstigt, eine aggressive Person sei im Geschäft. Ein Streifenwagen war innerhalb weniger Minuten vor Ort.Doch nur mit einigen Schwierigkeiten gelang es den Beamten, den offensichtlich betrunkenen Mann davon zu überzeugen, sich zu beruhigen und ins Auto zu steigen. In der Kaserne begann er wild um sich zu schlagen und die Beamten anzugreifen, sodass Sanitäter, die über die Landesnotrufzentrale alarmiert wurden, ihm ein Beruhigungsmittel verabreichen und ihn ins Brixner Krankenhaus bringen mussten.Der Mann, der den Carabinieri in Meran und Schlanders bereits wegen früherer Straftaten bekannt war, wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.

stol